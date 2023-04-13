الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن أسماء الدول المرشحة لاستضافة (يورو 2028 و2032)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاربعاء أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وذكر اليويفا في بيان له " تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028، وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية ايرلندا" مضيفا "كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة".

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن الملفين الحاصلين على حق تنظيم البطولتين في أكتوبر المقبل.

وستقام النسخة المقبلة (يورو 2024) في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020، فيما نظمت إنقلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020، بينما لم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنقلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنقليزية لندن.





