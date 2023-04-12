الالعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023 - رئيس الجامعة التونسية لكرة الريشة الطائرة ": هدفنا تحسين التصنيف على المستويين العربي والافريقي

أكد رؤوف صيود رئيس الجامعة التونسية لكرة الريشة الطائرة أنّ الهدف الأول من مشاركة المنتخب الوطني في الألعاب الافريقية الشاطئية يتمثل في تحسين الأداء والتصنيف على المستويين العربي والافريقي، ملاحظا أنّ العناصر الوطنية لم تشارك في أي تظاهرة دولية منذ سنة 2019.

وافاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ العناصر الوطنية ستكون ممثلة في الألعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان القادم بـ 10 رياضيين.

وأوضح صيود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب الوطني لكرة الريشة الطائرة شرع منذ بداية شهر رمضان في التحضير للحدث الرياضي بمشاركة 12 لاعبا ولاعبة موزعين بالتساوي 6 في صنف الذكور و 6 في صنف الاناث.



وقال صيود في تصريحه لوكالة (وات) أن المشاركة التونسية في كرة الريشة الطائرة ستكون في اختصاصات متعددة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الفرق، مبيّنا أنّ المستوى الفردي سيتضمن اختصاص ثلاثي ذكور، وثلاثي اناث، والزوجي المختلط، أما على مستوى الفرق فستقتصر الكشاركة على الزوجي ذكور و الزوجي اناث و الزوجي المختلط والثلاثي المختلط.

وأشار الى أنّ أبرز الصعوبات التي تواجه العناصر الوطنية تتمثل في تداخل وقت التدريب مع الزمن المدرسي من ناحية، والافتقار لفضاءات مخصصة للتدريب من ناحية أخرى.



ويشار الى أنّ عدد المجازين في كرة الريشة الطائرة بلغ 183 مجازا في جميع الأصناف العمرية الخمسة المتاحة، وهي تحت 11 سنة، و تحت 13 سنة، و تحت 15 سنة، و تحت 19 سنة، وفوق 19 سنة.

جدير بالذكر أنّ رياضة كرة الريشة الطائرة أو كما تعرف أيضا ب"تنس الريشة" تمارس في ملعب طوله 6،1 متر وعرضه 13،4 متر، وتقسم شبكة الملعب إلى نصفين متساويين.

وتصنع الكرة من الريش، حيث تتكون من 16 ريشة .

وتعد كرة الريشة الطائرة رياضة أولمبية معتمدة منذ دورة برشلونة 1992.



وتحتضن مدينة الحمامات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، من 23 إلى 30 جوان 2023 ومن المنتظر أن تجمع هذه التظاهرة 54 دولة من الدول الأعضاء في جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية إضافة إلى مشاركة أكثر من 850 رياضيًا في ألعاب هذه النسخة.

و ستقام المنافسات في منطقة ياسمين الحمامات وستشملّ 13 رياضة منها 4 جماعية و 9 ألعاب فردية.





