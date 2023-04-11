كاس سلمان للاندية العربية - هدف محمد كانتي يصعد بالنادي الصفاقسي الى الدور التمهيدي الثاني على حساب نادي قطر

كسب النادي الصفاقسي رهان التاهل الى الدور التمهيدي الثاني لكاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم بعد تعادله مع نادي قطر القطري 1-1 في المباراة التي اقيمت ليلة الثلاثاء بملعب سحيم بن حمد بالدوحة لحساب اياب الدور التمهيدي الاول.



وبادر النادي الصفاقسي بافتتاح التسجيل عن طريق الغيني محمد كانتي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل المنطقة وضعها في الزاوية المعاكسة بعيدا عن متناول الحارس ساطع العباسي قبل ان يدرك الارجنتيني خافيير باستوري التعادل في الدقيقة 89 بتصويبة ارضية زاحفة من مسافة قريبة غالطت الحارس ايمن دحمان.

وكانت مباراة الذهاب التي دارت يوم 3 افريل الجاري على ملعب الطيب المهيري بصفاقس انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيلاقي النادي الصفاقسي في الدور التمهيدي الثاني الهلال السوداني الذي كان ازاح من جهته نادي المنامة البحريني بعدما تغلب عليه ذهابا 3-صفر وخسر امامه ايابا 1-2.

وبهذا الترشح، يكون المدرب المصري حسام البدري قد تمكن من اجتياز اختباره الاول مع فريق عاصمة الجنوب بنجاح في انتظار بقية المواعيد المقبلة سواء في نفس المسابقة العربية او في سباق مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وللمرة الثانية، يتمكن النادي الصفاقسي من الترشح على حساب فريق قطري في مشواره بالبطولة العربية بعد ان سبق له ازاحة نادي الاهلي في الدور ربع النهائي لنسخة 2005 بالفوز ذهابا وايابا بالنتيجة ذاتها 2-1.

تشكيلة النادي الصفاقسي : ايمن دحمان / علاء غرام / محمد النصراوي / اسامة البحري / محمد صالح المهذبي / محمد امين الحمروني / محمد علي الطرابلسي عوضه شادي الهمامي (84) / موسى كونتي / اشرف الحباسي عوضه نابي كامارا (54) / حسين علي عوضه اسماعيل دياكيتي (72) / محمد كانتي عوضه امين الحبوبي (73)



