المدير العام للشباب :" العملية التنشيطية بدور الشباب ستكون متمحورة حول الشاب الذي سيكون فاعلا فيها"

أكد المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحي أنّ الإستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي 2023-2035 ستغير آليات دور الشباب في التعاطي مع هذه الفئة وستكون العملية التنشيطية متمحورة حول الشاب الذي سيكون فاعلا فيها.

وأضاف خلال افتتاح أشغال الملتقى الإقليمي السادس حول الإستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي التي احتضنها اليوم المركب الثقافي بالمنستير بمشاركة إطارات شبابية من ولايات المنستير والمهدية والقيروان أنّ المنشط سيرافق الشاب وييسر له إمكانية بناء ذاته ولا يلقنه.

وبيّن أنور يحي أنّه سيقع إعادة التفكير في طرق عمل دور الشباب وتوقيتها وعلاقتها مع محيطها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية حول الشباب التي تتمحور حول دعم قيم المواطنة لدى الشباب، ومزيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشاب حتى تعود دار الشباب إلى دورها الأساسي وهي خلق فرص للشاب وتمكينه من استعادة ثقته في ذاته وفي بلاده من خلال الإدماج الاقتصادي ، ووقاية الشاب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تستهدفه ودار الشباب قادرة على التقليص منها وهناك تجارب ناجحة كبرنامج "حلمة" الذي مكن من إعادة إدماج الشاب في الدراسة والتخفيض من محاولات الهجرة غير النظامية.

كما تستهدف الإستراتيجية دعم الإبداع الرقمي، وأن يحافظ قطاع الشباب على دوره في دعم حركية وترفيه الشاب إذ تنظم دور الشباب سنويا أكثر من 600 رحلة لفائدة بين 20 ألف و30 ألف شاب تونسي حسب أنور يحي مؤكدا ضرورة تنظيم علاقة الشراكة بين 2500 جمعية ودور الشباب والبناء عليها لتحقيق الاستفادة للشاب.

وستعرض مخرجات الملتقيات الإقليمية على الوزارات ذات العلاقة والمعنية بالمسألة الشبابية ثم تعرض السياسة الوطنية للشباب بمشاركة مختلف الأطراف.

وأكد من جهته والي المنستير المنذر بن سيك علي على ضرورة إعادة الأمل إلى الشباب الذي يعاني من مخلفات ثقافة الإحباط التي غذتها تجارب سياسية مريرة تحمس لها ولم يجد نفسه فيها خلال العشر سنوات الأخيرة, مقدرا أنّ هذه الإستراتيجية الوطنية للشباب من شأنها أن تجعل الشاب مالكا لقراره وفاعلا في واقعه وماسكا بزمام المبادرة وشريكا فعليا في بناء بلاده.

وثمن الوالي أهمية تنظيم هذا الملتقى الإقليمي لتكريس المقاربة التشاركية في إعداد الإستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي التي لابّد أن تضمن الكيان الوطني المستقل للشاب وكرامته، والاعتزاز بالخصوصيات المحلية والوطنية وبناء جيل من الشباب توحده الراية الوطنية والاعتزاز بالكرامة الوطنية مقترحا تنظيم استشارة وطنية للعمل بدور الشباب .







