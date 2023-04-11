القصرين: الكشف عن عملية تفريط غير قانونية في كمية هامة من الخبز المدعم لاستعمالها في تغذية الأغنام

كشف أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مرفوقين بأعوان الشرطة البلدية بسبيطلة ، أمس الإثنين، عملية تفريط غير قانونية في كمية هامة من الخبز المدعم من الحجم الكبير من قبل صاحب مخبزة لفائدة شخص لاستعمالها في تغذية الأغنام عوضا عن بيعها للاستهلاك العائلي، حسب مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.



وأوضح ذات المصدر في تصريح ل (وات) أنه تم حجز 13,5 قنطارا من الفرينة المدعمة حجزا فعليا، وتحرير محضر بحث من أجل الاخلال بتراتيب الدعم والحصول عليه دون وجه شرعي، في انتظار تفعيل العقوبات الإدارية المستوجبة بالمنع من التزود بمادة الفرينة المدعمة وتغيير صنف المخبزة والحط من الحصة المخولة لها .



يشار الى أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لعمليات التلاعب بالمواد المدعمة وخاصة مادة الفرينة المدعمة.



