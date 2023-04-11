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وزارة التربية تمنح المدرسة الاعدادية ومعهد المكفوفين ببئر القصعة سيارة لتسهيل تنقل التلاميذ

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 08:35 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرّرت وزارة التربية، يوم الاثنين، منح المدرسة الاعدادية ومعهد المكفوفين ببئر القصعة من ولاية بن عروس سيارة لتسهيل تنقل التلاميذ وقضاء شؤونهم، وفق ما اعلن عنه وزيرة التربية، محمد على البوغديري.

واستمع الوزير الذي ادى زيارة غير معلنة الى المؤسسة، الى مشاغل التلاميذ واطلع على ظروف إقامتهم وإعاشتهم.

وقد شارك البوغديري التلاميذ المقيمين في المؤسسة وجبة الافطار رفقة رئيس الديوان، شكري التيساوي والمندوبة الجهوية للتربية ببن عروس حسناء المعافي وعدد من الإطارات التربوية.

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