تراجع أسعار الحبوب في مارس 2023 مقارنة بفيفري 2023

بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 5ر415 دولار/طن أي أقل بنسبة 4ر2 بالمائة مما كان عليه خلال شهر فيفري 2023 و أقل بنسبة 33 بالمائة من سعره في مارس 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين .



كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 3ر291 دولار/طن في مارس 2023 أي أقل بنسبة 9 بالمائة مما كان عليه في فيفري 2023 وأقل بــ 82ر32 بالمائة عن سعره في مارس 2022



وقدر معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود286دولار/طن أي أقل بنسبة 5 بالمائة من سعره في فيفري 2023 و أقل بنسبة 32 بالمائة مما كان عليه خلال مارس 2022.







