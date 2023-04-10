فتح باب الترشــــح لنيــــــــل جائزة أفضل بحث علمي نسائي" بعنوان سنة 2023"

تعلن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لنيل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي" بعنوان سنة 2023.



تم إحداث الجائزة وتنظيمها بمقتضى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 122 لسنة 2023 المؤرخ في 08 فيفري 2023 بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ودعم مسارهن العلمي.



تسند هذه الجائزة سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، إلى أفضل بحث علمي تم انجازه من قبل باحثة تونسية الجنسية.



تتمثل الجائزة في منحة مالية قدرها خمسة عشر ألف (15.000) دينار.



تم ضبط محور البحوث العلمية التي يمكن أن تترشح لنيل جائزة "أفضل بحث علمي. نسائي" بعنوان سنة 2023، بمقتضى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 06 مارس 2023 وذلك كما يلي:



" الابتكار والتجديد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والفلاحة "



ويجب أن تكون تلك البحوث العلمية منجزة ومنشورة خلال الثلاث (03) سنوات الأخيرة باعتبار سنة 2023.



يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية في ثلاثة (03) نظائر:



1- مطلب ترشح.



2- سيرة ذاتية مفصلة.



3- البحث العلمي المرشح للجائزة.



4- نسخة من الأعمال العلمية المنشورة.



5- كل المستندات التي ترى المترشحة فائدة في تضمينها بملفها.



ترسل ملفات الترشح على العنوان المبين أسفله، عن طريق البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة ضمن ظرف مغلق يحمل عبارة:



" لا يفتح جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023



وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن (الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة (



02 نهج عاصمة الجزائر – 1002 تونس".



حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم 31 ماي 2023 (يعتمد للغرض الطابع البريدي أو طابع مكتب الضبط المركزي للوزارة).







