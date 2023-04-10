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توزر: معالجة انزلاق على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 واستئناف أشغال جسر وادي الفريد أبرز المشاريع الجارية

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انطلقت الأسبوع الماضي، أشغال معالجة انزلاق بالطريق الوطنية رقم 16 على مستوى معتمدية دقاش بقيمة قدرت ب 456 ألف دينار وبمدة تعاقدية حددت ب07 أشهر، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان وليد الماجري "وات"، الذي اوضح أنه تتم متابعة الاشغال حتى تنفذ وفق المواصفات المطلوبة.

وبين أن ولاية توزر تشهد كذلك مواصلة تنفيذ مشاريع أخرى منها استئناف اشغال جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة بقيمة 8 ملايين دينار، مشيرا الى ان نسق الاشغال شهد بعض العراقيل التى تم التدخل لتجاوزها ليعود نسق الاشغال الى نسقها العادي

كما استأنفت في الفترة الماضية أشغال تهيئة وإعادة تعبيد الطريق الوطنية رقم 16 في جزئه الرابط بين قريتي عين الكرمة وميداس من معتمدية تمغزة بتكلفة 3,700 مليون دينار، على أن تنتهي في غضون شهر، وتتمثل الاشغال في التغليف بالخرسانة الاسفلتية بعد ان تم تركيز المنشآت المائية.

في جانب آخر، ستستفيد ولاية توزر من البرنامج الوطني لتهيئة المسالك الريفية، الذي يضم 860 كلم في كامل تراب الجمهورية، على أن يكون نصيب ولاية توزر من البرنامج بتهيئة 04 مسالك بطول جملي قدره 15 كلم يشمل مسالك الطريق الحزامية بدقاس ومسلك وادي الكوشة والطريق الرابطة بين منطقتي الشباط والغردقاية ومسلك مراح لحوار جهيم 2.

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