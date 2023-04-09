مسرح الأوبرا يعلن عن الجزء الثاني من برنامج "رمضان في المدينة"

أعلن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عن برمجته للنصف الثاني من شهر رمضان.



وافتتحت برمجة الجزء الثاني من تظاهرة "رمضان في المدينة"، مساء أمس السبت بعرض للفنانة زهرة الأجنف بمسرح الجهات.، وتتواصل مساء اليوم بعرض للفنان صابر الرباعي، يليه غدا الإثنين عرض للفنان زياد غرسة ثم عرض الزيارة يوم 11 أفريل.

ويلاقي الجمهور في سهرة 12 أفريل الفنان شكري بوزيان في عرض "ريحان" ويتابع سهرة مشتركة لغازي العيادي وألفة بن رمضان مع الفرقة الوطنية للموسيقى مساء يوم 14 أفريل، ويقدم الفنان لطفي بوشناق عرضا فنيا طربيا مساء 18 أفريل.



ويسهر الجمهور مع باقة من العروض الموسيقية الأخرى يؤمنها عدد الفنانين الشبان على غرار "برزخ" للفنان سفيان سفطة يوم 10 أفريل بمسرح الجهات والفنان حسان الدوس يوم 13 أفريل في مسرح الأوبرا حيث سيحتضن هذا الفضاء أيضا عروض حضرة رجال تونس يوم 15 أفريل و"ربوخ" لحاتم اللجمي يوم 16 أفريل، يليه يوم 17 أفريل عرض فرقة شيوخ سلاطين الطرب.. ويستضيف مسرح الجهات يوم 15 أفريل عرضا موسيقيا يقدمه كل من محمد حاتم هميلة وزياد الزواري وأسامة المهيدي وعبد العزيز الشريف.

ويتابع أحباء السمر والفن الرابع عرض "للرجال بركا" للممثلة نجوى ميلاد يوم 11 أفريل في مسرح الجهات، يليه في السهرة الموالية عرض الممثل الكوميدي كريم الغربي في مسرح الأوبرا، ثم يوم 13 أفريل عرض الكوميديا الموسيقية "ديما نضحك ديما زاهي" للمخرج محمد منير العرقي.

ويسدل الستار على هذه التظاهرة يوم 20 أفريل بالعرض الموسيقي الصوفي "التخميرة".





