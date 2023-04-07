المندوب الجهوي للتربية: حالة التلميذة التي حاولت الانتحار بمعهد قصيبة المديوني مستقرة وتم تخصيص فريق للاحاطة النفسية بالتلاميذ والإطار التربوي

أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي في تصريح ل"وات"، اليوم الجمعة، أنّ الحالة الصحية لتلميذة السنة الرابعة، شعبة الرياضيات بمعهد قصيبة المديوني، التى حاولت الانتحار يوم امس بالمعهد، "مستقرة" وتخضع لعملية جراحية.



وقال الحدادي أنّه تحوّل أمس الخميس إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، للاطمئنان على الوضعية الصحية للتلميذة، التى تمر بصعوبات نفسية، وهو بصدد التنسيق مع المدير الجهوي للصحة بخصوص وضعها الصحي، مؤكدا الحرص على تأمين الإحاطة النفسية للتلاميذ والأساتذة وكلّ الإطار التربوي بمعهد قصيبة المديوني.



وبين ان فريقا يضم أخصائية نفسية ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية وممثلي الطب المدرسي والشؤون الاجتماعية، تحولوا الى المعهد، وانه عاين عملية الإحاطة بالتلاميذ والاطار التربوي.



يذكر ان تلميذة تدرس بالسنة الرابعة (شعبة الرياضيات) بمعهد قصيبة المديوني، حاولت امس الخميس الانتحار، بالقاء نفسها من طابق علوي، داخل المعهد، مما اثار حالة من الارباك في صفوف التلاميذ والاطار التربوي.



