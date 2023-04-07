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الرابطة المحترفة الثانية: هشام النصيبي مدربا جديدا لسبورتينغ بن عروس

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لسبورتينغ بن عروس عن تعيين هشام النصيبي مدربا لفريق أكابر كرة القدم الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وجاء ذلك اثر انسحاب المدرب خليل عبيد من الاشراف على المقاليد الفنية للفريق.
وكان هشام النصيبي قد سبق له قيادة سبورتينغ بن عروس هذا الموسم في 6 جولات، وذلك انطلاقا من الجولة السادسة حتى نهاية مرحلة الذهاب، حقق خلالها انتصارين وتعادلين مقابل هزيمتين.
ويحتل سبورتينغ بن عروس المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وذلك بعد مضي 16 جولة.


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