رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القذم "كاف".. ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2030 هو ترشيح للقارة الإفريقية

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي، إن ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 هو ترشيح للقارة الإفريقية.



وأوضح موتسيبي بحسب بيان للهيئة القارية الكروية على موقعها الإلكتروني أن "القرار الذي اتخذته بالإجماع اللجنة التنفيذية لل"كاف" خلال اجتماعها لدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ،يجعل من ترشيح المملكة ، ترشيحا لإفريقيا".



واضاف أن "الجهود ستنصب الآن على دعم استضافة القارة الأفريقية مجددا لهذا الحدث الكروي العالمي و سنلتزم من هذا المنطلق بالعمل مع كافة الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك".



وذكر البيان أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم صادق بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ويذكر ان جنوب افريقيا هي البلد الافريقي الوحيد الذي استضاف المونديال عام 2010

وقرر المكتب التنفيذي لل"كاف" كذلك فتح باب الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بعد ان أبدت العديد من الاتحادات الأعضاء رغبتها في استضافة البطولة.



وينتظر أن تعلن الكاف عن اسمي البلدين اللذين سيستضيفان نسختي 2025 و 2027 من بطولة امم افريقيا لكرة القدم قبل شهر سبتمبر المقبل.



