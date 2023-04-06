Babnet

طارق الجاني مدربا لاتحاد تطاوين

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 13:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت هيئة الاتحاد الرياضي بتطاوين انه تم الإتفاق مع المدرب طارق الجاني للإشراف على حظوظ النادي حتى نهاية الموسم خلفا لمحمد علي معالج .
وسيساعد طارق الجاني في مهامه محمد الڨيزاني الذي سبق له أن شغل مساعدا ضمن الاطار الفني للفريق في الموسم الفارط.
وسيتولى مروان الأمير خطة مدرب الحراس.
ويذكر ان طارق الجاني كان يدرب مستقبل سليمان حتى الشهرمارس الماضي قبل ان تعلن الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان عن إنهاء علاقتها التعاقدية معه بالتراضي ثم عينت فريد بن بلقاسم مدرب للفريق.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264507


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 أفريل 2023 | 15 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:59 04:29
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-818°-820°-920°-1020°-10
  • Avoirs en devises
    22101,7

  • (5 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33986 DT        1$ =3,05749 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Avril)   1746,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    