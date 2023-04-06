طارق الجاني مدربا لاتحاد تطاوين

اعلنت هيئة الاتحاد الرياضي بتطاوين انه تم الإتفاق مع المدرب طارق الجاني للإشراف على حظوظ النادي حتى نهاية الموسم خلفا لمحمد علي معالج .

وسيساعد طارق الجاني في مهامه محمد الڨيزاني الذي سبق له أن شغل مساعدا ضمن الاطار الفني للفريق في الموسم الفارط.

وسيتولى مروان الأمير خطة مدرب الحراس.

ويذكر ان طارق الجاني كان يدرب مستقبل سليمان حتى الشهرمارس الماضي قبل ان تعلن الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان عن إنهاء علاقتها التعاقدية معه بالتراضي ثم عينت فريد بن بلقاسم مدرب للفريق.



