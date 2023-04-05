كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - ربع النهائي - نتائج القرعة- الاتحاد المنستيري مع اسيك ميموزا الايفواري

وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي جرت مساء الأربعاء بالقاهرة الاتحاد المنستيري مع فريق اسيك ميموزا الايفواري . وستقام مباراة الذهاب في تونس والاياب في ابيدجان.
وفي حال التأهل للدور نصف النهائي سيلاقي الاتحاد المنستيري المتاهل من اتحاد الجزائر و الجيش الملكي المغربي.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة.
برنامج الدور ربع النهائي
المواجهة الاولى / بيراميدس المصري - مارامو غالنتس الجنوب افريقي
المواجهة الثانية / الاتحاد المنستيري - اسيك ميموزا الايفواري
المواجهة الثالثة / اتحاد الجزائر - الجيش المغربي
المواجهة الرابعة / ريفرس يونايتد النيجيري / يانغ افريكانز التنزاني
الدور نصف النهائي
الفائز في المواجة 4 مع الفائز في المواجهة 1
الفائز في المواجهة 2 مع الفائز في المواجهة 3
ويقام الدور النهائي من ذهاب واياب وتقام مقابلة ذهاب النهائي في ميدان المتاهل من المواجهة الاولى في نصف النهائي.
وفي حال التأهل للدور نصف النهائي سيلاقي الاتحاد المنستيري المتاهل من اتحاد الجزائر و الجيش الملكي المغربي.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة.
برنامج الدور ربع النهائي
المواجهة الاولى / بيراميدس المصري - مارامو غالنتس الجنوب افريقي
المواجهة الثانية / الاتحاد المنستيري - اسيك ميموزا الايفواري
المواجهة الثالثة / اتحاد الجزائر - الجيش المغربي
المواجهة الرابعة / ريفرس يونايتد النيجيري / يانغ افريكانز التنزاني
الدور نصف النهائي
الفائز في المواجة 4 مع الفائز في المواجهة 1
الفائز في المواجهة 2 مع الفائز في المواجهة 3
ويقام الدور النهائي من ذهاب واياب وتقام مقابلة ذهاب النهائي في ميدان المتاهل من المواجهة الاولى في نصف النهائي.
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