Babnet

كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - ربع النهائي - نتائج القرعة- الاتحاد المنستيري مع اسيك ميموزا الايفواري

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 21:32 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي جرت مساء الأربعاء بالقاهرة الاتحاد المنستيري مع فريق اسيك ميموزا الايفواري . وستقام مباراة الذهاب في تونس والاياب في ابيدجان.
وفي حال التأهل للدور نصف النهائي سيلاقي الاتحاد المنستيري المتاهل من اتحاد الجزائر و الجيش الملكي المغربي.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة.

برنامج الدور ربع النهائي
المواجهة الاولى / بيراميدس المصري - مارامو غالنتس الجنوب افريقي
المواجهة الثانية / الاتحاد المنستيري - اسيك ميموزا الايفواري
المواجهة الثالثة / اتحاد الجزائر - الجيش المغربي
المواجهة الرابعة / ريفرس يونايتد النيجيري / يانغ افريكانز التنزاني

الدور نصف النهائي
الفائز في المواجة 4 مع الفائز في المواجهة 1
الفائز في المواجهة 2 مع الفائز في المواجهة 3

ويقام الدور النهائي من ذهاب واياب وتقام مقابلة ذهاب النهائي في ميدان المتاهل من المواجهة الاولى في نصف النهائي.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264473


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 أفريل 2023 | 15 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:59 04:29
Babnet
10°
 Babnet18° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-919°-820°-819°-1021°-9
  • Avoirs en devises
    22101,7

  • (5 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33986 DT        1$ =3,05749 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Avril)   1746,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    