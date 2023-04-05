كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - ربع النهائي - نتائج القرعة- الاتحاد المنستيري مع اسيك ميموزا الايفواري

وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي جرت مساء الأربعاء بالقاهرة الاتحاد المنستيري مع فريق اسيك ميموزا الايفواري . وستقام مباراة الذهاب في تونس والاياب في ابيدجان.

وفي حال التأهل للدور نصف النهائي سيلاقي الاتحاد المنستيري المتاهل من اتحاد الجزائر و الجيش الملكي المغربي.

وفي ما يلي نتائج عملية القرعة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة.



برنامج الدور ربع النهائي

المواجهة الاولى / بيراميدس المصري - مارامو غالنتس الجنوب افريقي

المواجهة الثانية / الاتحاد المنستيري - اسيك ميموزا الايفواري

المواجهة الثالثة / اتحاد الجزائر - الجيش المغربي

المواجهة الرابعة / ريفرس يونايتد النيجيري / يانغ افريكانز التنزاني



الدور نصف النهائي

الفائز في المواجة 4 مع الفائز في المواجهة 1

الفائز في المواجهة 2 مع الفائز في المواجهة 3



ويقام الدور النهائي من ذهاب واياب وتقام مقابلة ذهاب النهائي في ميدان المتاهل من المواجهة الاولى في نصف النهائي.











