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اففتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمدينة مدنين

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 18:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تعززت نقاط البيع من المنتج الى المستهلك بولاية مدنين بفتح نقطة بيع جديدة بمدينة مدنين ببادرة من ولاية مدنين والبلدية ومنظمتي الفلاحين والصناعة والتجارة.
وقد تم في اليوم الاول عرض عدة منتوجات منها اللحوم الحمراء والاسماك والزيت والحليب ..وينتظر ان تتدعم المنتوجات المعروضة بهذه السوق التي ستتواصل الى نهاية شهر رمضان بمواد اخرى ولاسيما التي يشهد عرضها اضطرابا في الاسواق كالسكر والحليب والموز وغيرها بما يعزز دورها في في تعديل الاسعار وتلبية حاجيات المستهلك وحماية مقدرته الشرائية.
وتعتبر نقطة البيع من المنتج الى المستهلك بمدينة مدنين الاولى من نوعها بهذه المدينة فيما تعد الثالثة بعد نقطتي البيع بجرجيس التابعتين لديوان الاراضي الدولية احداهما وسط مدينة جرجيس والاخرى بالمركب الفلاحي ضيعة شماخ من معتمدية جرجيس والتين تشهدان اقبالا كبيرا وخاصة نقطة البيع وسط جرجيس التي ينفذ منتوجها في اغلب الايام وخاصة من اللحوم الحمراء حيث توفر لحم الخروف والعجل والابل باسعار تفاضلية يقدر فيها الكلغ الواحد من لحم الخروف ب29600 مي .

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