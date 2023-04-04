المنتخب التونسي لكرة اليد يواجه وديا منتخبي الارجنتين و اليابان في الحمامات

يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مباراتين وديتين ضد كل من منتخبي الارجنتين و اليابان بمناسبة التربص التحضيري الذي ستحتضنه مدينة الحمامات من 24 الى 28 افريل الجاري في اطار التحضيرات لبطولة امم افريقيا للعبة المقررة بمصر في مطلع سنة 2024 والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس في ذات السنة.

وسيستهل المنتخب التونسي لكرة اليد مواجهاته الودية بملاقاة الارجنتين يوم الأربعاء 26 أفريل على الساعة الخامسة مساء (س17) بقاعة الحمامات ثم التباري مع منتخب اليابان يوم الجمعة 28 أفريل الجاري في نفس التوقيت و المكان.

وسيتمّ لاحقا الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في هذا التربص.







