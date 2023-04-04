قبلي: تنظيم حصة تطبيقية في التلقيح الالي للنخيل والشروع في تركيز محطات لرصد الاصابة بعنكبوتة الغبار بواحات رجيم معتوق

نظمت خلية الارشاد الفلاحي بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي حصة تطبيقية حول التلقيح الالي لعراجين التمور، الى جانب الشروع في تركيز 10 محطات رصد للتوقي من الاصابة بافة عنكبوتة الغبار.



واوضح رئيس الخلية الهادي بن مبارك صباح ل"وات" ان هذه الحصة التطبيقية الموجهة لكافة فلاحي المعتمدية الحدودية، والتي تم تنظيمها بواحة الامل، خصصت للتعريف بكيفية القيام بالتلقيح الالي لاشجار النخيل خاصة وانه تم القيام بتجربة سابقة اثبتت جدواها من حيث التخفيض في كمية اللقاح المستعمل مقارنة بعملية التلقيح اليدوي او المعرفة "بالتذكير"، ذلك انه يتم استخراج حبات اللقاح ومزجها بمادة "التالك" ثم رشها مباشرة اليا على عراجين التمور بطريقة سريعة تساعد في الوصول الى اكبر عدد من اشجار النخيل يوميا وتحد من صعوبات توفر اليد العاملة



واشار بن مبارك الى انه تم الشروع في تركيز محطات رصد للتوقي من الاصابة بعنكبوتة الغبار بكافة واحات رجيم معتوق التي تشمل واحات السلام والنصر والامل والمطروحة والفردوس ورجيم معتوق، وهي محطات يتم تسجيل احداثياتها اليا من خلال اختيار مقسم على كل 100 مقسم بهذه الواحات، ويتم دوريا رفع عينات من سعف اشجار نخيل هذه المقاسم واخضاعها للتحليل المخبري والمجهري للتاكد من وجود حشرة دودة الغبار من عدمه، وذلك بداية من شهر ماي المقبل اثر الفروغ من موسم تلقيح العراجين



وفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته ان متابعة الاصابة بهذه الافة، تتم في مختلف مراحل نمو الحشرة سواء في مرحلة البيض او اليرقة للتاكد من الحالة التي توجد عليها وسرعة التدخل سواء بالادوية الوقائية او العلاجية لمقاومتها ، وهو ما يساعد في حماية الصابة والمحافظة على جودة التمور بهذه المنطقة الصحراوية الحارة والمهددة بالتعرض للاصابة بعنكبوتة الغبار، مشيرا الى ان هذه التدابير الوقائية التي اتخذتها الادارة العامة للصحة النباتية مكنت من الحد من انتشار الافة.



