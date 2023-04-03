باجة: امطار هامة ينتظر ان تحسن وضعية الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة وتعيد المخزون المائي للتربة

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 20:05 قراءة: 0 د, 42 ث
      
من شان تهاطل كميات هامة من الامطار بمختلف مناطق ولاية باجة خلال ال48 ساعة الاخيرة، تحسين وضعية مساحات كبيرة من الزراعات الكبرى بشمال الولاية، حيث سيكون لها تاثير "ايجابي جدا" على الزياتين والاشجار المثمرة، في حين سيكون تاثيرها "منعدما وضعيفا" على مساحات الزراعات الكبرى بجنوب الولاية والتى تاثرت كثيرا بانحباس الامطار، حسب ما افاد به المكلف بالانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة عبد المجيد اولاد صغير ل"وات".

وقال ذات المصدر ان الامطار، روت الارض، ولها دور كبير في اعادة المخزون المائي للتربة التى كانت جافة جدا بعدد من المناطق او ضعيفة الرطوبة بمناطق اخرى، مما سيمكن النباتات من العودة للنمو بعدد من المناطق.

ووصلت كميات الامطار المسجلة بولاية باجة الى 51 ملم بتبرسق و44 ملم بتيبار، كما بلغت 28 ملم بباجة الشمالية و26 ملم بكل من باجة الجنوبية ونفزة و25 ملم بعمدون و16 ملم بقبلاط و10 ملم بمجاز الباب.

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