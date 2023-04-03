تقدم اشغال مضاعفة الطريق الرومانية بين جرجيس وجربة بنسبة 61 بالمائة وتوقع انتهائها خلال السداسي الاول من هذه السنة

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 13:27 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تواصل الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بولاية مدنين بنسق حثيث اشغال مضاعفة الطريق الجهوية 117 من النقطة الكيلومترية 21 الى النقطة الكيلومترية 27، التي تعرف بالطريق الرومانية بين جربة وجرجيس، حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال 61 بالمائة، وفق الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان.

ويتكون هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية باكثر من 48 مليون دينار، من عدة عناصر منها مضاعفة الطريق على طول 6 فاصل 3 كلم ومضاعفة الجسر الحالي الممتد على 160 مترا، وتنوير عمومي للطريق وتغليفها بالخرسانة الاسفلتية، مع اشغال تشوير افقي وعمودي وتجهيزات سلامة، وفق ما ورد على صفحة ادارة التجهيز الالكترونية الرسمية.

وستصبح الطريق بانتهاء اشغال مختلف مكوناتها المتوقعة خلال السداسي الاول من هذه السنة، طريقا ذات اتجاهين في الدخول الى الجزيرة واتجاهين في الخروج منها، ويتوسطهما تنوير عمومي على طول الطريق بما يحسن السيولة المرورية ويضفي سلامة اكبر على مستعمليها .

وستساهم عملية مضاعفة الجسر الحالي في اعادة الحياة الى بحيرة بوغرارة وتحسين البيئة البحرية، بها بما يؤثر ايجابيا على نشاط الصيد البحري الذي يتعاطاه عدد هام من البحارة بالمنطقة.

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