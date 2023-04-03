باريس سان جيرمان يتعثر على ميدانه أمام اولمبيك ليون

تعرضت مسيرة باريس سان جيرمان نحو لقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم لانتكاسة أخرى عندما خسر 1-صفر على أرضه أمام أولمبيك ليون اليوم الأحد.

وسقط فريق العاصمة باريس ، ضحية هدف برادلي باركولا في الشوط الثاني وترك رصيده 66 نقطة من 29 مباراة.ولا يملك فريق "بي اس جي" سوى رهان البطولة لإنقاذ موسم مخيب للآمال بعد إقصائه من كأس فرنسا ورابطة أبطال أوروبا.



ويتفوق سان جيرمان على لانس صاحب المركز الثاني الذي تغلب على ستاد رين 1-صفر أمس السبت بفارق ست نقاط بينما يأتي أولمبيك مرسيليا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد تعادله 1-1 مع مونبلييه يوم الجمعة.

وفي وقت سابق الأحد، اقترب موناكو صاحب المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا بعد فوزه الرائع على ضيفه ستراسبورج 4-3.

ويحتل ليون المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

وبدأت المواجهة بين باريس سان جيرمان وليون متأخرة 10 دقائق بعد أن واجه فريق لوران بلان مشكلات في المواصلات.

وقال لودوفيك جيولي مساعد مدرب فريق أولمبيك ليون "لم نتمكن من المرور من أسفل جسر لذا سافرنا عبر كافة أنحاء باريس".

ولم يزعج التأخير في إنطلاق المباراة فريق ليون.



