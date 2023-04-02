عروض مسرحية وموسيقية متنوعة في "ليالي باب سويقة" إلى غاية الأحد 9 أفريل

سيكون عشاق التظاهرة الرمضانية السنوية "ليالي باب سويقة" على موعد خلال شهر رمضان الحالي مع تسع سهرات فنية تراوح بين العروض الفنية الموسيقية المتنوعة (طربية- صوفية- شعبية) والعروض المسرحية.



وقد انطلقت سهرات "ليالي باب سويقة" مساء أمس السبت 1 أفريل مع سهرة فنية طربية قدمتها فرقة الوطن العربي بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي، وبمشاركة كل من الفنان عدنان الشواشي والفنان الشاذلي الحاجي والفنانة إيمان محمد. وحضرها بالخصوص الأسعد سعيد رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية الذي تولى سابقا الإشراف على المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، كما حضرها المندوب الحالي ومديرة دار الثقافة أحمد بوليمان، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.

وتتواصل السهرات إلى غاية يوم الأحد 9 أفريل حيث تختتم بعرض مسرحي بعنوان "ماعادش فيها" لزهرة الشتيوي.



ويسهر رواد ليالي باب سويقة التي تنظمها دار الثقافة أحمد بوليمان بباب سويقة بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، مساء اليوم الأحد مع عرض "عشاق المقام"، بمشاركة المنشد المتميز أحمد جلمام، والفنان نذير البواب، بقيادة مجدي الأنصاري.



ويلاقي الجمهور الفنانة سمية الحثروبي في عرضها الموسيقي الذي يقام في سهرة الاثنين 3 أفريل، ثم يفسح المجال للفن الرابع حيث يتابع الجمهور مساء الثلاثاء 4 أفريل العرض الموسيقي الفرجوي الكوميدي "ديما نضحك ديما زاهي" للفنان منير العرقي.

وبرمج المنظمون مساء الأربعاء 5 أفريل عرض " أبناء التبانين بباب سويقة" ومساء الخميس 6 أفريل عرضا للفنان الشعبي التليلي القفصي.

ولأحباء الموسيقى الصوفية موعد في سهرة الجمعة 7 أفريل مع عرض "البرهان" لمجموعة أولاد صبرة بقيادة كمال العيدي، قبل أن يفسح المجال في سهرة السبت 8 أفريل لمنية بنحامد لتقديم عرض "الدالة".

ويسدل الستار يوم الأحد 9 أفريل مع مسرحية "معادش فيها". علما أن كل العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا وتقام بساحة باب سويقة وهي مفتوحة مجانا للعموم.



