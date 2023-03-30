وزيرا داخلية تونس وايطاليا يعبران عن "انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية"

عبر وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في مكالمة هاتفية جمعتهما اليوم الخميس، عن "انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية".



واتفق الجانبان، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، التي قالا إنها "أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل البلدين، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل هذا الإشكال".



