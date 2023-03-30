أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف قطارات نقل المسافرين على خط أحواز الساحل الرابط بين سوسة باب الجديد والمنستير والمهدية بداية من اليوم الخميس 30 مارس 2023 وإلى حين اشعار آخر



وأرجعت الشركة هذا الإجراء إلى عطب فني طرأ على المحول الكهربائي، يجري العمل على إصلاحه .



وأوضحت أن فنيي الشركة بمنطقة الشرق (سوسة) والشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد التدخل قصد إتمام الإصلاح اللازم في أقرب وقت ممكن.



