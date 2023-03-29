كأس افريقيا للأمم لكرة اليد 2024 بمصر من 18 الى 28 جانفي القادم

تجرى النسخة السادسة والعشرون من منافسات كأس افريقيا للأمم 2024 لكرة اليد (رجال) المؤهلة الى الألعاب الأولمبية بباريس 2024, في الفترة الممتدة من 18 الي 28 جانفي 2024 بمصر, حسبما أوردته الكنفيدرالية الافريقية لكرة اليد.



وتسلم مجلس إدارة الكنفيدرالية الافريقية لكرة اليد شهر أفريل 2022 ملفا وحيدا لاحتضان الحدث, ويتعلق الأمر بمصر للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

وخلال النسخة الـ25 التي جرت شهر جويلية 2022, شارك 13 منتخبا عقب انسحاب كينيا.



وقد توجت مصر باللقب حينها عقب فوزها (37-25) على الرأس الاخضر التي بلغت النهائي لأول مرة النهائي في تاريخها.













