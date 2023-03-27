قررت الجامعة التونسية لرفع الاثقال تعليق التربص الخارجي الذي تجريه الرباعة غفران بلخير بمعية المدرب الوطني ماجد بن عمارة الذي يدور حاليا باوزبكستان - والذي انطلق يوم 12 مارس الجاري ويتواصل الى غاية 9 افريل القادم .

وستعود الرباعة بالخير صحبة مدربها مساء اليوم الاثنين الى تونس وتدخل على الفور في تربص داخلي بمدينة الحمامات حسب رغبة المدرب.

واوضحت الجامعة التونسية لرفع الاثقال في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين تلقت "وات" نسخة منه ان "قرار تعليق تربص الرباعة غفران بلخير يعود الى ما شاب هذا الاخير من مشاكل تعلقت بظروف الاقامة والاعاشة والتمارين ".

وقالت الجامعة في ذات البلاغ انه "درء لكل التباس فان مقر التربص الذي احتضن تحضيرات الرباعة غفران بلخير باوزباكستان هو مركز النخبة الاوزبكية الذي يقيم ويتدرب به ابطال عالميون واولمبيون اضافة الى احتضانه لتربصات المنتخبات الاجنبية اخرها منتخبات رومانيا و العراق وعمان "

واضاف البلاغ ان "الجامعة سعت الى تحسين ظروف الاعاشة في التربص بطلب من المدرب الوطني رغم ان ملف المهمة يتضمن مبلغا ماليا بعنوان مصاريف طارئة يفي بالحاجة لسد جميع النقائص مثلما جرت العادة في مختلف التظاهرات والتربصات الخارجية وبتنسيق تام ومتابعة مستمرة مع وزارة الشباب والرياضة".

وختمت الجامعة التونسية لرفع الاثقال مشددة على "حرصها على الاحاطة بمنظوريها وحمايتهم من اي توظيف مع توفير سبل النجاح استعدادا للاستحقاقات القادمة واولها البطولة الافريقية الترشيحية للالعاب الاولمبية باريس 2024 و التي ستحتضنها تونس خلال شهر ماي القادم".



