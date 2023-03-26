رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية مدنين، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة، 84 مخالفة اقتصادية خلال 568 عملية تفقد، تمت في الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، وفق المدير الجهوي للتجارة بمدنين توفيق الفرشيشي.

وتعلقت هذه المخالفات في أغلبها، وحسب محدّث (وات)، بالترفيع في الأسعار والزّيادة غير القانونية فيها لعدم الاستظهار بفواتير الشراء، ليتم تحرير محاضر اقتصادية ضد المخالفين لإحالتها على القضاء.

كما تم التدخل لضمان حسن تطبيق أسعار بيع الموز والتفّاح وفق مع ورد في قرارات التسعير والإشراف أحيانا على عمليات البيع خاصة بالأسواق الأسبوعية.

وتأتي هذه الإجراءات في اطار المجهود الرّقابي بمناسبة شهر رمضان من أجل حماية المقدرة الشرائية للمستهلك وتعديل السوق ووضع حد للاحتكار وكل الممارسات التي من شانها أن تمسّ من القدرة الشرائية للمواطن، وفق الفرشيشي، الذي أشار إلى أن العمل الرقابي لـستّ فرق اقتصادية مشتركة يمتدّ طيلة اليوم في حصص صباحية ومسائية لتغطية جميع المعتمديات على مستوى أسواق الجملة والتفصيل المروّجة بالخصوص للمنتوجات الفلاحية الطازجة.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة، أن هذه الجهود الرقابية بمناسبة شهر رمضان، توجّه بالأساس إلى القطاعات الحساسة من خضر وغلال ولحوم بيضاء وبيض وتغذية عامة ومواد أساسية مدعمة ومنتوجات أخرى يتزايد الإقبال عليها في هذا الشهر.

وتم في هذا الاطار أيضا حجز 470 لترا من الحليب نصف دسم، من أجل إخفاء بضاعة، ليتم إعادة ضخها في السّوق. كما انتظمت عمليات مراقبة لجودة المنتجات المصنعة والمعروضة للعموم بالتنسيق مع المصالح الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتكوين فرق مشتركة للغرض.



