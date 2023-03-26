المنتخب المغربي يفوز وديا على نظيره البرازيلي بنتيجة 2 / 1

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره البرازيلي بنتيجة 2 - 1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء السبت بمدينة طنجة المغربية، وذلك استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار 2024.

وسجل الهدف الأول اللاعب المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل لنجوم السامبا في الدقيقة (67)، وبعد ذلك نجح لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الصابري في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المغربي، لينجح بذلك في أول اختبار له بعد المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم قطر 2022، وتأهله للدور نصف النهائي للبطولة، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الذي سبق وأن فاز بكأس العالم خمس مرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.

ر-هس





