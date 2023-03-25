المنتخب التونسي : ديلان برون يتخلف عن مواجهة ليبيا في بنغازي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان مدافع المنتخب الوطني التونسي ديلان برون سيغيب عن مواجهة المنتخب الليبي المقررة يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بملعب شهداء بنينا ببنغازي في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2024).

واشارت الجامعة عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت ان "ديلان برون خضع إلى كشوفات طبية مدققة بعد أن أحس ببعض الآلام خلال الحصة التدريبية لليلة امس الجمعة التى جرت بملعب حمادي العقربي برادس إثر مباراة تونس وليبيا".

مضيفة في ذات السياق ان "الإطار الطبي للمنتخب الوطني قرر منحه راحة تمنعه من المشاركة في مقابلة ليبيا،والتخلف عن رحلة منتخب نسور قرطاج إلى مدينة بنغازي المقررة يوم الاثنين القادم.

يذكر ان المنتخب التونسي قد فاز امس الجمعة على المنتخب الليبي بنتيجة 3-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس لينفرد زملاء وجدي كشريدة بصدارة المجموعة العاشرة ب7 نقاط.



