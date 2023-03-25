نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد اليوم السبت، قافلة صحية لتقصي الأمراض المزمنة وقيس ضغط الدم والسكري ولتقديم نصائح حول التغذية والرياضة، وحملة تحسيسية للتقصي المبكر لسرطان الثدي لفائدة المواطنين الذين توافدوا على مقر الهلال الأحمر بالجهة.

وبيّن نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد، نزار افاهمية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة التي تنتظم تزامنا مع السوق الأسبوعية بمدينة سيدي بوزيد وبالشراكة مع المجمع الصحي بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، تهدف إلى تمكين أكثر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات والنصائح الطبية خلال شهر رمضان.

وشهدت القافلة الصحية إقبالا كبيرا وخاصة من كبار السن الذين تلقوا نصائح تتعلق بالنظام الغذائي خلال شهر الصيام.





