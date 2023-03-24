تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 : فوز تنزانيا على أوغندا (1-0)

تغلب المنتخب التنزاني لكرة القدم على نظيره الأوغندي بنتيجة (1-0) اليوم الجمعة بملعب الإسماعيلية (مصر) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار.

وسجل هدف المباراة سيمون مسوفا في الدقيقة 68.

وفي المباراة الأخرى لنفس المجموعة، تغلب مساء أمس الخميس بملعب نيلسون مانديلا (براقي) منتخب الجزائر على منتخب النيجر (2-1).

وبعد هذه الجولة الثالثة، تحتل الجزائر صدارة ترتيب المجموعة بمجموع 9 نقاط أمام على التوالي تنزانيا (4 نقاط) والنيجر (نقطتان) بينما تأتي أوغندا في الصف الأخير بنقطة واحدة.

وفي الجولة المقبلة (الرابعة)، سيتنقل منتخب الجزائر إلى تونس لملاقاة منتخب النيجر يوم الاثنين 27 مارس (س 00ر17) بملعب -حمادي العقربي- برادس بسبب عدم تأهيل ملعب "الجنرال سينيي كونتشي" بالعاصمة نيامي من طرف الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) في حين يستقبل منتخب تنزانيا نظيره الاوغندي يوم الثلاثاء 28 مارس بالعاصمة دار السلام ابتداء من الرابعن بعد الظهر.

وجدير بالذكر أن صاحبي المركزين الأولين عن كل مجموعة من المجموعات الـ12 يتأهلان إلى نهائيات كان-2023.







