وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل وفدا عن البنك الدولي بتونس

كانت متابعة تقدّم إنجاز مشروع «PROMESSE" المتعلق بدعم التشغيلية والحوكمة في قطاع التعليم العالي ودراسة مشروع إعادة الهيكلة الذي تقدمت به الوزارة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي محور اللقاء الذي جمع مؤخرا بمقر الوزارة كل من وزير التعليم العالي منصف بوكثير و"أندرياس بلوم" مدير قسم التربية بالبنك الدولي و "ألكسندر أروبيو" ممّثل البنك الدولي بتونس و"همدت بيوسوف" المسؤولة عن برامج التعليم بالبنك الدولي بتونس.



وتمّ التطرّق أيضا خلال هذا اللقاء إلى مشروع إحداث مركز مندمج للتميز "Centre intégré d’excellence " في الطاقات المتجدّدة. وقد عبّر ممثل البنك الدولي عن استعداد البنك لدعم هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية حسب ما جاء في بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وحضر هذا اللقاء من الجانب التونسي بالخصوص كل من محمود الزواوي رئيس الديوان ومنذر بلعيد مدير التخطيط والمتابعة والتنسيق وضمان الجودة وفاطمة الناشي مديرة بوحدة التصرّف حسب الأهداف بالوزارة.



