وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الأردني

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، نبيل عمّار اليوم الخميس مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للملكة الأردنية الهاشمية ،أيمن الصفدي الذي وجّه له الدعوة لأداء زيارة عمل إلى الأردن.



وأعرب نبيل عمّار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، عن تضامن تونس مع المملكة الأردنية الهاشمية على إثر الممارسات الاستفزازية والعدوانية الصادرة عن مسؤول من الكيان المُحتل.



واكد الطرفان خلال المكالمة ضرورة الإعداد المُحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة ،وفي مقدمتها الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسيةالأردنية ،والدعوة إلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور حول المسائل والقضايا الراهنة في فضاءات الانتماء المشترك عربيّا ومُتوسطيا، وفي المحافل الإقليمية والدولية.



