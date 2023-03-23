صفاقس: إقبال فاق طاقة العرض في نقطة البيع بالتفصيل للمواد الغذائية "من المنتج إلى المستهلك"

شهدت نقطة البيع بالتفصيل للمواد الغذائية "من المنتج إلى المستهلك" التي فتحها ديوان الأراضي الدولية بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس في أول أيام شهر رمضان إقبالا كثيفا من المواطنين فاق طاقة العرض لهذه النقطة حيث سرعان ما نفدت عديد المواد المعروضة أمام طوابير الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الموجه لفائدة المستهلك.



وقد عرضت هذه النقطة التي تتولى تسييرها إدارة المركب الفلاحي بضيعة الشعال بصفاقس مجموعة من المواد الغذائية التي تنتجها المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية مثل لحم الضان (29 دينار و600 مليم) وزيت الزيتون (14 ديناراو 900 مليم للتر الواحد) والدجاج (8 دنانير و200 مليم للكيلوغرام) والبيض (1420 للأربع بيضات) والجبن (32 دينارا و500 مليم للكيلوغرام) ..

كما عرضت النقطة كمية من الخضروات مثل الفلفل والفول والقرع والبرتقال التي سرعان ما نفذت من منضدات العرض مثلها مثل لحم الضأن.



وطلب المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي خلال زيارة تفقد أداها إلى نقطة البيع من القائمين عليها "مزيد الضغط على الأسعار وتوفير المنتوجات بكميات أوفر استجابة لطلب المواطنين وحفاظا على طاقتهم الشرائية".

من جهته قال المسؤول على نقطة البيع "من المنتج إلى المستهلك" بولاية صفاقس عماد لشهب إن الطلب الكثيف على النقطة من المواطنين جعل كميات عدد من المواد التي تزودت بها النقطة من مخازن الديوان تنفد بسرعة وهو أمر مفهوم بالنظر إلى أن الأسعار منخفضة.

وتابع لشهب قائلا : "تبقى طاقة العرض محدودة لأنها مقتصرة على منتوجات الديوان فضلا عن تزامنها مع فترة ما بين المواسم التي تتقلص فيها الكميات" وهو ما يقع ملاحظته في كل الأسواق.

جدير بالذكر أن ديوان الأراضي الدولية فتح 20 نقطة لبيع بالتفصيل "من المنتج إلى المستهلك" عبر مختلف ولايات الجمهورية وتتزوّد جميعها من منتوجات ضيعات الديوان



