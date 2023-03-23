شركة الطيران "نوفال آر" تعتزم تسيير خطّين جديدين من مطار صفاقس-طينة نحو فرنسا وتركيا بمعدل رحلتين أسبوعيا

شركة الطيران "نوفال آر" تعتزم تسيير خطّين جديدين من مطار صفاقس-طينة نحو فرنسا وتركيا بمعدل رحلتين أسبوعيا

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلنت شركة الطيران الخاصة "نوفال آر" عن اعتزامها تسيير خطّين جديدين انطلاقا من مطار صفاقس طينة الدولي نحو كل من فرنسا وتركيا بمعدل رحلتين كل أسبوع وذلك على التوالي بداية من 19 أفريل و1 جوان القادمين.
وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته، عقب لقاء عقدته مع وكالات الأسفار ومهنيي القطاع ووسائل الإعلام في صفاقس، مساء أمس الأربعاء، أنّها "ستسيّر رحلاتها نحو مطار باريس شارل ديغول انطلاقا من مدينة صفاقس بمعدّل رحلتين أسبوعياً يومي الأربعاء والأحد، وتربط صفاقس بإسطنبول عبر رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس".
وقالت "نوفال آر" إن إحداث الخطين الجويين الجديدين انطلاقا من مطار صفاقس طينة الدولي الذي اصبح بذلك رابع مطار إقلاع للشركة في تونس إلى جانب المنستير وجربة وتونس العاصمة، يأتي "استجابة لطلب التونسيين المقيمين وسط البلاد وجنوبها"، كما ستتيح هذه الرحلات الجوية التي ستؤمنها نوفلار "مزيدا من الخيارات لعاصمة الجنوب".
وكانت شركة "نوفال آر" قد أعلنت عن تعزيز شبكتها وتوسيعها عبر إضافة خطوط جديدة في 4 بلدان وهي فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد.
جدير بالذكر أن هذه الشركة تاسست في سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس وقد تحصلت على جائزة "أفضل خدمة حرفاء" لسنوات 2020 و2021 و2022.

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