تونس تخطط لبلوغ الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في افق 2050 في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035

تونس تخطط لبلوغ الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في افق 2050 في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 10:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انتهت تونس من اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقية في أفق 2035 مستهدفة تحقيق الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050 من جهة والايفاء بالتزامات تونس الدولية في مجال الطاقة والمناخ.

وعرضت الوثيقة، أمس الاربعاء، على انظار مجلس وزاري تراسته رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في إطار مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة، إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الاجراءات العملية والكفيلة والتي ستمكن من تحقيق الأهداف المرسومة في المزيج الطاقي خاصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وتطرق المشاركون في الجلسة الى البرامج الخصوصية المتعلقة بالنجاعة والرصانة الطاقية من خلال مراجعة الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية وتدخلات صندوق الانتقال الطاقي، إضافة إلى تقديم خارطة طريق لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس.

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