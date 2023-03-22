"الجهود المبذولة لمواجهة الاحتكار والمضاربة في شهر رمضان"، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزيري الداخلية والتجارة

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 36 ث
      
مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، والجهود المبذولة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، خاصة في شهر رمضان المبارك، محور لقا جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان ووزير الداخلية، كمال الفقي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب.

وشدّد رئيس الدولة، بهذه المناسبة، على "ضرورة توفير كافة المواد الغذائية والتصدي لكلّ أوجه المضاربة والاحتكار"، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تحمّل المسؤولية، "حتى لا يغتنم من يريدون الإساءة للشعب التونسي الفرصة لمزيد التنكيل به"، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.

كما دعا الرئيس قيس سعيّد، المواطنين، إلى "مقاطعة كلّ من يعمل على الترفيع في الأسعار"، حاثا إياهم على "التآزر تجسيدا لقيم الإسلام الحنيف".


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