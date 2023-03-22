المنتخب التونسي للناشئين للتنس يتوج باللقب الافريقي

المنتخب التونسي للناشئين للتنس يتوج باللقب الافريقي

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 17:04 قراءة: 0 د, 46 ث
      
توج المنتخب الوطني التونسي للتنس للناشئين والناشئات تحت 14 سنة باللقب الافريقي للعبة بعد فوزه بكاس التفوق القاري خلال منافسات البطولة الافريقية التي احتضنتها العاصمة الطوغولية لومي من 16 الي 21 مارس الجاري .

ونجحت العناصر الوطنية وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية للتنس على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي في تحقيق نتائج متميزة من ذلك احراز كل من نادين الحمروني وريناد السعفي الميدالية الذهبية والتتويج بالبطولة الافريقية في منافسات الزوجي للناشئات وكذلك الامر للثنائي احمد درمول وانس بن يوسف أبطال أفريقيا زوجي ناشئين.
وفي ما يلى النتائج الكاملة للمنتخب التونسي للناشئين للتنس في بطولة افريقيا :
ريناد السعفي ونادين الحمروني بطلات افريقيا زوجي ناشئات
احمد درمول وانس بن يوسف أبطال أفريقيا زوجي ناشئين
نور سحنون بطلة افريقيا فردي ناشئات
أحمد درمول يحرز على المركز الثاني فردي ناشئين
سارة عتيق تحرز على المركز الثالث فردي ناشئات
نادين الحمروني المركز الرابع ناشئات
نور سحنون وسارة عتيق يحرزنا على المركز الثاني زوجي ناشئات.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263738



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 22 مارس 2023 | 30 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:21 04:54
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-920°-925°-1125°-1326°-13
  • Avoirs en devises
    21952,2

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32438 DT        1$ =3,12566 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   800,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    