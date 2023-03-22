المنتخب التونسي للناشئين للتنس يتوج باللقب الافريقي

توج المنتخب الوطني التونسي للتنس للناشئين والناشئات تحت 14 سنة باللقب الافريقي للعبة بعد فوزه بكاس التفوق القاري خلال منافسات البطولة الافريقية التي احتضنتها العاصمة الطوغولية لومي من 16 الي 21 مارس الجاري .



ونجحت العناصر الوطنية وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية للتنس على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي في تحقيق نتائج متميزة من ذلك احراز كل من نادين الحمروني وريناد السعفي الميدالية الذهبية والتتويج بالبطولة الافريقية في منافسات الزوجي للناشئات وكذلك الامر للثنائي احمد درمول وانس بن يوسف أبطال أفريقيا زوجي ناشئين.

وفي ما يلى النتائج الكاملة للمنتخب التونسي للناشئين للتنس في بطولة افريقيا :

ريناد السعفي ونادين الحمروني بطلات افريقيا زوجي ناشئات

احمد درمول وانس بن يوسف أبطال أفريقيا زوجي ناشئين

نور سحنون بطلة افريقيا فردي ناشئات

أحمد درمول يحرز على المركز الثاني فردي ناشئين

سارة عتيق تحرز على المركز الثالث فردي ناشئات

نادين الحمروني المركز الرابع ناشئات

نور سحنون وسارة عتيق يحرزنا على المركز الثاني زوجي ناشئات.







