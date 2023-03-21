الكاتبة الفرنسية "بريجيت جيرو" تفوز بجائزة "غنكور تونس" عن كتابها "vivre vite"

الكاتبة الفرنسية "بريجيت جيرو" تفوز بجائزة "غنكور تونس" عن كتابها "vivre vite"

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 08:54 قراءة: 0 د, 57 ث
      
فازت الكاتبة الفرنسية "بريجيت جيرو" بجائزة "غونكور تونس" في نسختها السابعة عن روايتها "Vivre Vite"، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمعهد الفرنسي بتونس الذي احتضن حفل تقديم الجائزة يوم الأحد 19 مارس.

وكان للروائية "برجيت جيرو" لقاءً عن بعد مع مجموعة من التلاميذ اللذين واكبوا حفل تسليم الجائزة، حيث أجابت عن أسئلتهم بخصوص هذه الرواية التي فازت بجائزة "غونكور" لسنة 2022 خلال شهر نوفمبر المنقضي. وقد أفادت الكاتبة أن العمل يستعرض الظروف المأساوية التي أدت إلى وفاة زوجها "كلود جيرو" في حادث جدّ يوم 22 جوان سنة 1999 في مدينة ليون الفرنسية.

وشهد الحفل مشاركة 300 تلميذ يدرسون في المعاهد الثانوية من مختلف المناطق التونسية. وقد قدموا مداخلات قيمة حول هذه الرواية.

وترأس الكاتب التونسي صابر المنصوري لجنة تحكيم جائزة "غونكور تونس" في نسختها السابعة.

ومنذ سنة 2015 وبمناسبة الزيارة الافتتاحية لبرنار بيفو إلى المعهد الفرنسي بتونس ، أصبحت الجائزة الأدبية "غونكور تونس" حدثًا معترفًا به ولا يفوت تنظيمه بتونس. وأضحت جائزة أدبية دائمة تهدف إلى التشجيع على القراءة ونشر الأدب المعاصر الناطق بالفرنسية ووالتعريف بالمؤلفين في تونس، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش العام.


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