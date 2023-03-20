جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة الاولى / المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انهى المنتخب التونسي للجيدو مشاركته في الدورة الإفريقية المفتوحة /الجزائر 2023 / في المركز الثاني برصيد 12 ميدالية منها 6 ذهبية و3 فضية و3 برونزية .
وعاد المركز الاول الى الجزائر ب25 ميدالية منها 6 ذهبية و6 فضية و13 برونزية. فيما احرزت قبرص المركز الثالث بميداليتين /1 ذهبية و1 فضية/.
وجاءت الميداليات الذهبية بفضل سارة المزوغي في وزن فوق 78 كغ واريج عقاب في وزن دون 78 كغ ونهال الاندلسي في وزن دون 70 كغ واميمة البديوي دون 48 كغ وهاشم السلامي في وزن دون 81 كغ وفرج الذويبي في وزن دون 60 كغ.
اما الفضيات الثلاث فقد كانت من نصيب غزيز حربي في وزن دون 66 كغ وعلاء الدين بن شلبي في وزن دون 73 كغ وشيماء الصيداوي في وزن دون 63 كغ
واكتفي كل من منى المناعي في وزن دون 63 كغ وعبد العزيز بن عمار وبهاء الدين البجاوي في وزن دون 90 كغ يالميدالية البرونزية.
يذكران تونس شاركت ب27 مصارعا /11 سيدات و16 رجالا/ في الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو التي استضافتها الجزائر من 17 الى 19 مارس الجاري بمشاركة 165 مصارعا (112 رجال و53 سيدات) يمثلون 27 بلدا.

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