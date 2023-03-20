تأمين رحلة السفينة قرطاج ليوم 21 مارس 2023 باتجاه ميناء جنوة عوضا عن مرسيليا

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، أن رحلة السفينة "قرطاج" ليوم 21 مارس 2023 التي كانت متجهة إلى ميناء مرسيليا سيتم تأمينها باتجاه ميناء جنوة وذلك نظرا للإضراب المزمع تنفيذه بفرنسا يومي 22 و23 مارس 2023.



وستتم عملية التأمين على النحو التالي :

/الانطلاق من ميناء حلق الوادي الثلاثاء 21 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا

/الوصول إلى ميناء جنوة عوضا عن ميناء مرسيليا يوم الاربعاء 22 مارس 2023 عند منتصف النهار

/الانطلاق من ميناء جنوة عوضا من ميناء مرسيليا يوم الاربعاء 22 مارس 2023 على الساعة الرابعة مساء

/الوصول الى ميناء حلق الوادي يوم الخميس 23 مارس 2023 على الساعة السادسة مساء

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