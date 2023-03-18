الحرس الوطني: "الاحتفاظ في بنعروس بفتاة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي والقبض بتطاوين على عنصر تكفيري"

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 20:47 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس، أمس الجمعة، من ضبط فتاة أصيلة الجهة، مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات".

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بإحالة هذه الفتاة على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس لاتخاذ ما يتعين في شأنها، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الذي أضاف في بلاغ له اليوم السبت أن هذه العملية تأتي "في إطار تعقّب العناصر المفتش عنها والتي تهدد الأمن العام".

كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش برمادة ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتطاوين، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 مارس الحالي، من ضبط شخص أصيل الجهة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات".

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني برمادة، باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص.


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