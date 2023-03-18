توقيت العمل بالادارات العمومية خلال شهر رمضان

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم السبت، أن توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2023 الموافق لـسنة 1444 هجري على النحو التالي:
من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
ويكون العمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنّصف بعد الزوال (13.30).
يشار الى ان معهد الرصد الجوي اعلن مؤخرا انه ستجرى عملية رصد هلال شهر رمضان في تونس على غرار الدول العربية والإسلامية ، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق لــ 29 شعبان 1444 هجري مضيفا ان الاعلان عن بداية الشهر القمري رمضان سيتم من طرف مفتي الجمهورية.
من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
ويكون العمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنّصف بعد الزوال (13.30).
يشار الى ان معهد الرصد الجوي اعلن مؤخرا انه ستجرى عملية رصد هلال شهر رمضان في تونس على غرار الدول العربية والإسلامية ، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق لــ 29 شعبان 1444 هجري مضيفا ان الاعلان عن بداية الشهر القمري رمضان سيتم من طرف مفتي الجمهورية.
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