توقيت العمل بالادارات العمومية خلال شهر رمضان

من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنّصف بعد الزوال (13.30)