وزارة البيئة تدمج مناطق غزالة والعامرة وسيدي الجديدي ومنزل كامل ضمن دوائر تدخل ديوان التطهير

وزارة البيئة تدمج مناطق غزالة والعامرة وسيدي الجديدي ومنزل كامل ضمن دوائر تدخل ديوان التطهير

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 11:34 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أدمجت وزارة البيئة 4 مناطق بلدية مرجع نظر ولايات بنزرت وصفاقس ونابل والمنستير ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

وتضم قائمة البلديات التي تم ادراجها، وفق الامر عدد 232 الصادر بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2023 على التوالي كل غزالة و العامرة وسيدي الجديدي ومنزل كامل.

ورصدت تونس مبلغ 276 مليون دينار في اطار ميزانية الدولة لسنة 2023 لمجال الصرف الصحي من بينها 108 مليون دينار لخلاص ديون الديوان الوطني للتطهير و48 مليون دينار لدعم ميزانية الديوان.




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