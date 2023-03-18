رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 08:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، خُصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة أفراد الجالية الافريقية المقيمين بتونس.

واستعرض المجلس "الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات، للتواصل مع الجاليات الافريقية من جنوب الصحراء"، كما أكد "التزام الدولة التونسية بمحاربة كل أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين اقتصاديا"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 5 مارس 2023 عن جملة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين بتونس ، أبرزها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لفائدتهم".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263503



En continu...

Toutes les news...
السبت 18 مارس 2023 | 26 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:31 15:52 12:34 06:26 05:00
Babnet
14°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1021°-1119°-1119°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   