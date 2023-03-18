رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول ملف الهجرة

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، خُصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة أفراد الجالية الافريقية المقيمين بتونس.
واستعرض المجلس "الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات، للتواصل مع الجاليات الافريقية من جنوب الصحراء"، كما أكد "التزام الدولة التونسية بمحاربة كل أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين اقتصاديا"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 5 مارس 2023 عن جملة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين بتونس ، أبرزها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لفائدتهم".
واستعرض المجلس "الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات، للتواصل مع الجاليات الافريقية من جنوب الصحراء"، كما أكد "التزام الدولة التونسية بمحاربة كل أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين اقتصاديا"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 5 مارس 2023 عن جملة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين بتونس ، أبرزها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لفائدتهم".
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