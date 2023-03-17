وزارة التجارة تحدد أسعار بيع الكيلغرام الصافي من السكر مكعبات ومظروفات بداية من 17 مارس 2023 في مختلف مراحل التوزيع

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد أسعار بيع الكيلغرام الصافي من السكر مكعبات ومظروفات بداية من 17 مارس 2023 في مختلف مراحل التوزيع.



وأشارت الوزارة في بلاغ، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مزيد تنظيم مسالك توزيع مادة السكر وتنويع العرض بها بما يمكن من إحكام توجيهها حسب طبيعة الاستعمالات المخصصة لها بين الاستهلاك المهني والعائلي.



وأوضحت الوزارة، أن سعر البيع من المصنع، لــ 1 كلغ سكر مكعبات بــ 2650 مليم و1 كلغ سكر مظروفات بــ 3050 مليم

وحددت سعر البيع بالجملة، لــ 1 كلغ سكر مكعبات بــ 2700 مليم و1 كلغ سكر مظروفات بــ 3100 مليم .

وتم تحديد سعر البيع للعموم لــ 1كلغ سكر مكعبات بــ 2800 مليم و 1 كلغ سكر مظروفات بـــ 3200 مليم.

ودعت الوزارة، في البلاغ ذاته، جميع المتدخلين في توزيع هذه المواد ومستعمليها إلى احترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المحددة وذكرت بأن كل مخالفة لذلك تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.







