منع إستعمال الأكياس في المخابز والمحلاّت ابتداء من شهر رمضان

منع إستعمال الأكياس في المخابز والمحلاّت ابتداء من شهر رمضان

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 11 ث
      
سيتم منع إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا بداية من شهر رمضان في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، مع تسليط عقوبات على المخالفين، بموجب اتفاقيات تمّ إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية.


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