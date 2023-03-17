منع إستعمال الأكياس في المخابز والمحلاّت ابتداء من شهر رمضان

سيتم منع إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا بداية من شهر رمضان في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، مع تسليط عقوبات على المخالفين، بموجب اتفاقيات تمّ إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية.





