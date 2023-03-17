توزر: احتراق قرابة 80 من أصول النخيل وهكتار من الأعشاب الجافة بواحة نفطة

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أسفر حريق اندلع، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، في منطقة رمادة بواحة نفطة القديمة من ولاية توزر، عن حرق نحو 80 من أصول النخيل حرقا جزئيا وأتى على هكتار من الأعشاب الجافة، وفق ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فريق الحماية المدنية بنفطة تمكن من إخماد هذا الحريق بعد حوالي خمس ساعات من اندلاعه، حيث تم التدخل بداية من منتصف الليل ونصف وإلى غاية الخامسة ونصف فجرا.

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