انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول الابتكارات في طب الاسنان بمدينة الحمامات

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات الجنوبية، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول الابتكارات في طب الأسنان الذي تنظمه على امتداد ثلاثة أيام نقابة أطباء أسنان تونس بمشاركة عديد الدول منها فرنسا وفلسطين والعراق والجزائر وليبيا ومصر والسودان



ويمثل هذا المؤتمر فرصة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال طب الأسنان في جانبيها الوقائي والعلاجي من خلال تبادل التجارب بهدف تطوير خدمات القطاع والرفع من مهارات الأطباء وإثراء مكتسباتهم العلمية



واعتبر أمين عام أطباء أسنان تونس عماد بن صميدة ان هذا المؤتمر الأول حول الابتكارات في طب الاسنان يمثل فرصة للاطباء لمواكبة المستجدات وتنمية معارفهم لتحسين الخدمات الطبية والارتقاء بها الى الأفضل، مشددا على أهمية مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات مع الكفاءات العربية والغربية لتحسين الخدمات المسداة من قبل الأطباء



ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة إيلاء المنظومة ككل مزيدا من العناية ودعمها بهدف ضمان ديمومتها وتطويرها، مشيرا إلى العمل على تكثيف الرقابة على عملية توريد المواد الأولية المستعملة ومراجعة التشريعات والقوانين على غرار منحة التقاعد وحق التمسك واعتبار طبيب الأسنان من المهن الشاقة



وأشار في هذا الصدد، إلى أن "نقابة أطباء أسنان تونس"، هي نقابة مستقلة تأسست سنة 2017 "ترتكز على مبدأ إصلاح وتأسيس المسار، وهي تسعى إلى خدمة القطاع والدفاع عن مصلحة العاملين فيه دون الدخول في صراعات سياسية أو حزبية".



من جانبه، أكد رئيس اتحاد أطباء الأسنان السوداني أحمد عثمان رزق أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للتعرف على مستجدات قطاع طب الأسنان وآخر الابتكارات في تونس فضلا عن التعارف بين الأطباء من مختلف الدول وتبادل الخبرات والتجارب العلمية



وبدوره أبرز نقيب أطباء أسنان بليبيا حمزة الخفيفي أهمية هذه الملتقيات في تبادل المعارف واكتساب الخبرات والاطلاع الى ما توصل اليه العلم حديثا، داعيا الى تكثيف مثل هذه التظاهرات لتعزيز العلاقات بين الأطباء من دول مختلفة



ويضم هذا المؤتمر الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام عديد الورشات وحلقات للنقاش في عديد المحاور التي يؤمنها أطباء مختصون في جراحة وتقويم الأسنان



