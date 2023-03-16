قابس: معرض للصناعات التقليدية يعكس ثراء النسيج التقليدي بالجهة

قابس: معرض للصناعات التقليدية يعكس ثراء النسيج التقليدي بالجهة

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية، نظمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقابس، اليوم الخميس، بالتعاون مع الغرفة الجهوية للنساء صاحبات الأعمال وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، معرضا للحرف التقليدية شارك فيه 36 حرفي وحرفية، والنيابة الجهوية للمرأة، والمجمع الثلاثي بمطماطة، ومركز التدريب والتكوين في الصناعات التقليدية.
وعكس هذا المعرض الذي اشتمل على ورشات حية في صناعة الصمار، والبلغة التقليدية، والسعف، ثراء النسيج التقليدي بالجهة والجهود المبذولة لتطويره وترويجه على نطاق واسع.
وقد كرم والي قابس مصباح كردمين لدى إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني الحرفية نعيمة جبنون في اختصاص التطريز اليدوي، والحرفي سامي الأصبعي في اختصاص صنع الأحذية والبلغة التقليدية.
وأبرما على هامش هذا الاحتفال اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للتربية من بين أهدافها تعريف التلاميذ بأهمية الصناعات التقليدية في المحافظة على التراث بنوعيه المادي واللامادي واكسابهم مهارة الابتكار في هذه الصناعات.
يشار الى أن عدد الحرفيين بولاية قابس يفوق 20 ألف حرفي وحرفية يتوزعون بين أكثر من 15 اختصاصا حرفيا أشهرها صناعة الألياف النباتية على غرار الصمار والسعف والنسيج وفي مقدمتها المرقوم.

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